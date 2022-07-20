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Ankara’da moto kurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası

Ankara’da moto kurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası

Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran kamyonet sürücüsü ile moto kurye arasındaki kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı.