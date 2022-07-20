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- Ankara’da moto kurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası
Ankara’da moto kurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası
Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla birbirine saldıran kamyonet sürücüsü ile moto kurye arasındaki kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından yatıştırıldı.
- 20.07.2022 - 08:57
- Güncelleme : 20.07.2022 - 09:27
Ankara’nın Mamak ilçesi Mamak Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen su dağıtım kamyoneti, öğle saatlerinde 'U dönüşü' yapmak istedi.
Moto kuryeyi sıkıştırdı
Kamyonet sürücüsü, aniden U dönüşü yaptığı sırada hemen arkasında seyir halinde olan moto kuryeyi sıkıştırdı.
Daha sonra iki sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ankara’da moto kurye ile kamyonet sürücüsünün yol kavgası VİDEO
Kaskıyla vurdu
Moto kurye ile kamyonet sürücüsü arasında yaşanan kasklı, tekme ve yumruklu kavga anları çevredeki vatandaşların telefon kameraları ile kaydedildi.
DHA’nın haberine göre kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden yatıştırıldı.