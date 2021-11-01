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Ankara’da moto kuryelerin kavgası
Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki moto kuryenin kavga ettiği anlara ilişkin görüntüler, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 01.11.2021 - 08:06
- Güncelleme : 01.11.2021 - 08:40
Ankara’nın Çankaya ilçesi Hatay Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki moto kurye birbirine girdi.
Kavga, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
YERE YATIRIP DÖVDÜ
Uzunca bir süre devam eden kavga sırasında moto kuryelerden birinin, diğerini yere yatırıp, yumruklar attığı gözlendi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga sonrasında iki moto kurye olay yerinden ayrıldı.
Ankara’da moto kuryelerin kavgası VİDEO