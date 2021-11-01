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    Ankara’da moto kuryelerin kavgası

    Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki moto kuryenin kavga ettiği anlara ilişkin görüntüler, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 08:06
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 08:40
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    Ankara’da moto kuryelerin kavgası

    Ankara’nın Çankaya ilçesi Hatay Sokak'ta aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki moto kurye birbirine girdi.

    Kavga, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

    YERE YATIRIP DÖVDÜ

    Uzunca bir süre devam eden kavga sırasında moto kuryelerden birinin, diğerini yere yatırıp, yumruklar attığı gözlendi.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilen kavga sonrasında iki moto kurye olay yerinden ayrıldı.

    Ankara’da moto kuryelerin kavgası VİDEO

    Ankara’da moto kuryelerin kavgası #1

    Ankara’da moto kuryelerin kavgası #2

    Ankara’da moto kuryelerin kavgası #3

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