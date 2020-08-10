- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da motosiklet kazası kamerada
Ankara'da motosiklet kazası kamerada
Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
- İHA
- 10.08.2020 - 15:43
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Karamollauşağı Caddesi'nde, arkasında bir yolcu bulunan motosiklet, aniden yola çıkan otomobile çarptı.
2 YARALI
Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da motosiklet kazası kamerada