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    Ankara'da motosiklet kazası kamerada

    Motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 10.08.2020 - 15:43
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    Ankara'da motosiklet kazası kamerada

    Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine bağlı Karamollauşağı Caddesi'nde, arkasında bir yolcu bulunan motosiklet, aniden yola çıkan otomobile çarptı.

    2 YARALI

    Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara'da motosiklet kazası kamerada

    Ankara da motosiklet kazası kamerada #1

    Ankara da motosiklet kazası kamerada #2

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