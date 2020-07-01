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    Ankara'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

    Çevre yolunda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü yoldan çıkarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 07:25
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    Ankara'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti #1

    Kaza, saat 03.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Batıkent istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Yusuf Aslan, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Motosikletiyle yoldan çıkan sürücü Aslan, kazanın şiddetiyle taklalar atarak yol kenarında hareketsiz kaldı.

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

    Ankara'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti #2

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, sürücü Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Polis, olaya ilişkin inceleme başlatırken genç sürücünün cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Kazanın görgü şahitlerinden bir kişi ise, Aslan'ın orta şeritte motosikletiyle seyir halinde olduğunu ve bir anda yolun dışına doğru yöneldiğini daha sonra ise yoldan çıkarak taklalar attığını ifade etti.

    Ankara'da motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti #3

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