Ankara'da MTA Kampüsü yakınında patlama

Eskişehir yolundaki yerleşke girişinde, doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Olayda can kaybı olmazken, yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlıSöğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü yerleşkesi yakınında saat 09.50'de patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİLİK: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler alevlere müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Eskişehir yolunun kenarındaki patlama nedeniyle ulaşım, kontrollü sağlandı.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz iletim hattında oluşan gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Herhangi bir can kaybı ya da yaralı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında ise "MTA Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğalgaz kazanında patlama olduğuna dair gelen ihbarlar üzerine saat 09.57'de itfaiyemizin Merkez, Bilkent ve Çayyolu İstasyon ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Yangın doğalgaz kesintisi de sağlanarak saat 10.35'te söndürülmüştür." denildi.

DOĞALGAZ KAYNAKLI PATLAMA

Öte yandan MTA Genel Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Kurum girişindeki doğalgaz vanamızda patlama meydana gelmiştir.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır müdahale devam etmekte olup kontrol altına alınmıştır."

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