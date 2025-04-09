Ankara'da müezzini bıçakla yaralayan şahıs hakkında karar

İHA

Ankara'ın Sincan ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre, müezzin Mücahid Sadan (27), ikindi namazı için görev yaptığı Abüsselam Camii’ne gittiği sırada daha önce tartıştığı Orhan T.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olayda, Orhan T., müezzini caminin karşısında bulunan sokakta bıçaklayarak kaçtı.

MÜEZZİN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Göğsüne saplanan bıçakla camiye giden Sadan, yardım istedi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sadan, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alınan Sadan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan, olaydan kısa bir süre sonra polis tarafından yakalanan Orhan T.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.