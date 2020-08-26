Dolar
7.3943
0.0554%
Euro
8.7378
-0.1006%
Altın
1918.11
-0.5207%
Borsa
1092.16
0%
G. Altın
457.044
-0.3049%
Bitcoin
84594.21
0.1938%
21ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 21 C

    Ankara'da müşteriler birbirine girdi: 4 yaralı

    Ankara'da bir restoranda müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 26.08.2020 - 07:30
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da müşteriler birbirine girdi: 4 yaralı

    Ulus Rüzgarlı Caddesi'ndeki bir restoranda, Ö.Y. ile H.Y, B,I, E.A. ve A.D. arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ö.Y. olay yerinden ayrıldı.

    POMPALI TÜFEKLE 4 KİŞİYİ YARALADI

    Daha sonra tekrar restorana gelen Ö.Y, kavga ettiği H.Y, B,I, E.A. ve A.D'yi yanında getirdiği pompalı tüfekle yaralayıp bir taksiyle olay yerinden kaçtı.

    Ankara da müşteriler birbirine girdi: 4 yaralı #1

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

    112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Ankara da müşteriler birbirine girdi: 4 yaralı #2

    ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis, şüpheli Ö.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Ankara da müşteriler birbirine girdi: 4 yaralı #3

    Ankara da müşteriler birbirine girdi: 4 yaralı #4

    Görüş Bildir