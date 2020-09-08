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    Ankara'da nakit paralarla kaçan banka görevlisi yakalandı

    Ankara Valisi Vasip Şahin, banka çalışanı hırsızın polisin başarılı operasyonu sonucu paralarla birlikte yakalandığını duyurdu.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 11:37
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    Ankara'da nakit paralarla kaçan banka görevlisi yakalandı

    Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." dedi.

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