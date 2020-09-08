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- Ankara'da nakit paralarla kaçan banka görevlisi yakalandı
Ankara'da nakit paralarla kaçan banka görevlisi yakalandı
Ankara Valisi Vasip Şahin, banka çalışanı hırsızın polisin başarılı operasyonu sonucu paralarla birlikte yakalandığını duyurdu.
- DHA
- 08.09.2020 - 11:37
Ankara Valisi Vasip Şahin, "Kendisine emanet edilen paralarla birlikte kaçan banka nakil görevlisi, emniyet birimlerimizin yaptığı başarılı çalışma sonucu, paralarla birlikte yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum." dedi.
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