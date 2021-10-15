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    Ankara'da narkotik baskını: 11 gözaltı

    Polisin durdurduğu kamyonette 451 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 kişiyi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 16:55
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 17:17
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    Ankara'da narkotik baskını: 11 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramankazan gişelerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonette arama yaptı.

    Araçta 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü C.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda 5 ev ve 3 iş yeri ile 1 araçta daha arama yapıldı.

    11 GÖZALTI

    Aramalarda 440 bin 232 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 kişi daha gözaltına alındı.

    TOPLAM 451 BİN 432 HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Toplam 451 bin 432 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi, diğer 4 kişi serbest bırakıldı.

    Ankara'da narkotik baskını: 11 gözaltı VİDEO

    DOLANDIRICILIK DA ÇIKTI

    Şüphelilerden bazılarının, dağıtım için kendilerine verilen kolilerdeki uyuşturucu haplar yerine boş kutuları dağıttıkları ve böylece diğer şebeke üyelerini dolandırdıkları belirlendi.

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