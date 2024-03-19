Ankara'da narkotik operasyonu: 40 bin 627 hap ele geçirildi Kaçak tütünlerin olduğu kolilere gizlenmiş 40 bin 627 ecstasy hap ele geçirilirken, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçlerinin yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonları devam ediyor.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından 'Narkogüç' operasyonları kapsamında çalışma yapıldı.

Kaçak tütün kolilerinden 40 bin uyuşturucu hap çıktı

Mamak ilçesinde 1 iş yerine düzenlenen baskında, toplam 20 koli kaçak tütün ve arasında zulalanmış 40 bin 627 ecstasy hap ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

4 kişi gözaltında

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 15, diğerinin de 13 suçtan sabıka kaydı olduğu tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)