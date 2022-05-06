Ankara'da nişanlısını öldüren cani yakalandı

Ayrılma kararı alan nişanlısı Dilek Ceylan'ı tabancayla öldürüp ortadan kaybolan İdris Nesim, polis operasyonuyla gözaltına alındı.

Ankara'da 2 yıl önce boşanarak iki çocuğuyla beraber annesinin Keçiören ilçesinde evinde kalmaya başlayan Dilek Ceylan (32), ayrılmak istediği nişanlısı İdris Nesim tarafından ailesinin gözü önünde silahla öldürülmüştü.

Katil cinayet sonrası kayıplara karışmış, polis ekipleri ise peşine düşmüştü.

127 kişinin ifadesi alındı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, olayın ardından telefonunu kapatan Nesim'in yerini tespit edebilmek için görüşme ihtimali olan 127 kişinin ifadesine başvurdu. Bunun üzerine Nesim'in gidebileceği yerler tek tek belirlendi.

Saklandığı evde yakalandı

DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda Nesim'in saklandığı Keçiören Yayla Mahallesi’ndeki ev tespit edildi. Nesim, eve düzenlenen baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.