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- Ankara'da nişanlısını öldüren cani yakalandı
Ankara'da nişanlısını öldüren cani yakalandı
- 06.05.2022 - 16:33
Ankara'da 2 yıl önce boşanarak iki çocuğuyla beraber annesinin Keçiören ilçesinde evinde kalmaya başlayan Dilek Ceylan (32), ayrılmak istediği nişanlısı İdris Nesim tarafından ailesinin gözü önünde silahla öldürülmüştü.
Katil cinayet sonrası kayıplara karışmış, polis ekipleri ise peşine düşmüştü.
127 kişinin ifadesi alındı
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip, olayın ardından telefonunu kapatan Nesim'in yerini tespit edebilmek için görüşme ihtimali olan 127 kişinin ifadesine başvurdu. Bunun üzerine Nesim'in gidebileceği yerler tek tek belirlendi.
Saklandığı evde yakalandı
DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalar sonucunda Nesim'in saklandığı Keçiören Yayla Mahallesi’ndeki ev tespit edildi. Nesim, eve düzenlenen baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.