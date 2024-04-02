Ankara'da ödeme yapmayan kiraci tahliye davasını kaybetti: Evi ateşe verip kaçtı Ev sahibinin kira alamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmasıyla kiracı hakkında tahliye kararı çıktı. Duruma öfkelenen kiracı, evde yangın çıkarıp büyük bir hasara yol açtı.

DHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde kiracı olayı yaşandı.

Ev sahibi Hasan Kayan, 3 katlı binanın üst katındaki evinde 2 yıldır oturan kiracısı Şükrü K. ödeme yapmayınca soluğu mahkemede aldı.

Mahkeme, 1,5 yılda kirasını 2 kez ödeyen Şükrü K.'nin evden tahliyesi yönünde karar verdi.

Bunun üzerine ev sahibi, kiracıdan evini boşaltmasını istedi.

Evi ateşe verip kaçtı

Şükrü K., iddiaya göre dün akşam saatlerinde, içeride kendisine ait eşyalarla birlikte evi ateşe vererek kaçtı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, Şükrü K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"Neyse ki can kaybı yok"

Ev sahibi Hasan Kayan'ın oğlu Ahmet Kayan, kira ücretini istediklerinde 'geçinemiyorum' cevabıyla karşılaştıklarını ifade ederek, "Kira yüksek değildi, 1500 liraydı. Yangından önce babamı bizzat kendisi arayıp 'Dava açarsanız evi yakarım, zarar veririm' diye tehdit etmişti. Yapacağını da yapmış. Neyse ki can kaybı yok. Zamanında müdahale edilmiş, kimse mağdur olmamış. Kendisi kaçıp gitmiş. Polis onu zaten bulacaktır, bundan şüphemiz yok. 6-7 ay önce dava açılmıştı, şu an bitti, kazandık. Evi tahliye süreci başlamıştı. En son polis zoruyla çıkarılması raddesine kadar gelmişti. O raddede de komşulara evi yakacağını yine kendisi de söylemiş. Evin içerisinde bir yıkım yok ama harabe olmuş durumda." dedi.

"Annesi de terk edip gitti"

Komşu Edip Bayram ise "Kendisini 4 gün önce gördüm. Evi yakacağını söyledi. 'Bir şey olursa evi yakar giderim' dedi. Ben de ev sahibi ile görüşüp anlaşmasını söyledim ama görüşmeyeceğini söyledi. Herhangi bir işte çalışmıyordu. Annesiyle beraber yaşıyordu. O da terk edip gitmişti. İnşallah kısa sürede yakalanır." ifadelerini kullandı.

"Tehdit mesajları almaya devam ediyor"

Ev sahibinin avukatı Emre Burak Onat, kiracının 2 yıl boyunca kira bedelini aksattığına dikkat çekerek, "Bu nedenle kiracının tahliyesi için hukuki süreç başlattık. Mahkeme tahliye kararı verdi ve evi boşaltmasını kiracıya bildirdikten sonra 1 Mart günü kiracının evi yaktığı haberini aldık. Süreçte müvekkilimize, 'Bu evi yakarım, çıkartamazsınız beni' diye mesaj atmıştı. Bu mesajları nedeniyle savcılığa da şikayette bulunmuştuk. Evi yaktıktan sonra da müvekkilimiz, hakaret mesajları ve canına yönelik tehdit mesajları almaya devam ediyor. Tam bir kiracı terörü ile karşı karşıyayız. Müvekkilimizin can güvenliğinden endişe ediyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)