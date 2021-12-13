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- Ankara'da odun keserken kolunu kesti
Ankara'da odun keserken kolunu kesti
Bahçede hızar makinesiyle odun keserken bir anda kolunu makineye kaptıran şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
- İHA
- 13.12.2021 - 17:39
- Güncelleme : 13.12.2021 - 17:46
Ankara'nın Bala ilçesinde Derekışla Mahallesi'nde evinin bahçesindeki kuru odunları kesmeye çalışan Kazım Ş. (60), hızar makinesini kullanırken kontrolünü kaybetti.
ODUN KESERKEN KOLUNU KESTİ
Kontrolünden çıkan makine, Kazım Ş. isimli şahsın sol kolundaki arter damarını kesti.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazım Ş., Kulu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazım Ş., hastanedeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildiği öğrenildi.