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- Ankara'da öğrencileri ezme girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
Ankara'da öğrencileri ezme girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
- 11.06.2022 - 15:01
- Güncelleme : 11.06.2022 - 15:10
Ankara Çankaya'nın Dikmen ilçesinde Temel Yılmazşimşek ve arkadaşları, yol üzerinde sarımsak satarken okuldan çıkıp evlerine giden 5 lisesi kız öğrencisine laf attı.
Yaşanan durum kısa süre içinde yerini tartışmaya bırakırken lise öğrencileri otobüs durağına doğru uzaklaştı.
Bu duruma sinirlenen Temel Yılmazşimşek, 3 arkadaşını da alarak minibüslerine bindi.
Minibüsü öğrencilerin üstüne sürdü
Aracın direksiyonunu öğrencilerin bulunduğu durağa çevirip kaldırıma çıkan saldırgan, E.Y., S.S.Ö., S.Ü. ve K.Y.'yi yaralardı ve arkadaşlarıyla birlikte olay yarinden kaçtı.
Liseliler hastaneye kaldırıldı
Çevredekiler olay yerine sağlık ekiplerini çağırırken liseli kızlar hastaneye kaldırıldı.
Cezaevine gönderildi
DHA'nın haberine göre; yaşanan olayın ardından çalışmalarına başlayan polis ekipleri, 4 saldırganı yakalayarak gözaltına alındı.
Temel Yılmazşimşek, çıkarıldığı mahkemce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3 arkadaşı serbest bırakıldı.
Yaşanan anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ankara'da öğrencileri ezme girişiminde bulunan şahıs tutuklandı