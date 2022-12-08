Ankara'da okul çevreleri 5 bin personelle denetlendi

Kentte okul önü ve çevresindeki vatandaşların kimlikleri sorgulanırken, çevredeki internet kafe ve sosyal faaliyet yürütülen işletmeler de ekipler tarafından incelendi.

Okul çevrelerinde huzur ve güvenin sağlanması amacıyla denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri Başkent Ankara'da harekete geçti.

25 ilçedeki okul çevresi denetlendi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ilçede eğitim ve öğretimin güvenilir ortamlarda sürdürülebilmesi için okul çevrelerinde denetim yaptı.

Trafik, asayiş, narkotik, terörle mücadele ve kaçakçılık birimlerinden bin 5 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe ve iş yerleri denetlendi.

Kimlik sorgulaması yapıldı

İHA'nın aktarımına göre; ekipler, yoldan geçen vatandaşların kimlik sorgulamasını da yaptı.

Denetimlerin gün boyu devam edeceği kaydedildi.

"Sosyal faaliyetler sürdüren yerlerde çalışmalarımız var"

Ankara Trafik Denetleme Ekipler Amiri Komiser Uğur Denek, çocuk ve gençlerin daha güvenilir bir ortamda eğitim faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla genel bir uygulama yaptıklarını belirterek, “Bu uygulamaları 25 ilçemizde bin 5 personelimizin katılımıyla sürdürüyoruz. Uygulamalarda okul önleri, okul önlerinde bulunmaması gereken şahıslara yönelik çalışmalar, servis araçları denetimleri, internet kafe ve sosyal faaliyetler sürdüren yerlerde çalışmalarımız var. Bunları da etkin bir şekilde Ankara’nın tamamına yayılacak şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı