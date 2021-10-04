Ankara’da, öldürdüğü eşine “ya benimsin ya kara toprağın” demiş

Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen eşini öldüren Soner Yanıkoğlu’nun, eşinin başına tüfek dayayıp, “Ya benimsin ya kara toprağın” dediği tespit edildi.

Ankara’da Emine Yanıkoğlu (20), 17 yaşındayken, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Soner Yanıkoğlu (22) ile evlendikten sonra şiddet görmeye başladı.

Evi terk eden kadın, babaevine döndü. 30 Temmuz’da kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, Emine Yanıkoğlu’nun eve dönmeyeceğini ve eşyalarını getirmesini istemesi üzerine evden ayrıldı.

Kayınpederinin evine pompalı tüfek ile dönen Soner Yanıkoğlu, Emine Yanıkoğlu’nu öldürdü.

Gözaltına alınan Soner Yanıkoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Soner Yanıkoğlu'nun, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Emine Yanıkoğlu’nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Ayrıca, Emine Yanıkoğlu’nun arkadaşı Sevgi G. (17) tanık olarak dinlendi.

“KISKANDIĞINDAN DOLAYI DÖVDÜĞÜNÜ BİLİYORUM”

Sevgi G., emniyet ifadesinde ayrıntılı olarak anlattığı şeyleri hatırlamadığını söyleyerek, "Yalnızca iki tarafın bana anlattıklarını biliyorum. Hiçbir şeyi gözümle görmedim. Geçinemediklerini ve sürekli kavga ettiklerini biliyorum. Soner’in Emine’yi kıskandığından dolayı dövdüğünü biliyorum ama şahit olmadım.” ifadelerini kullandı.

KAFASINA TÜFEK DAYADI

Mahkeme Başkanı, Sevgi G.'ye emniyette verdiği, "2020 Ocak ayında Soner, Emine’nin kafasına tüfek dayamış, 'ya benimsin ya kara toprağın' diyerek Emine’nin kendisinden ayrılmamasını, ilişkilerinin devam etmesini söylemiş. Emine de korkudan dolayı o günden sonra tekrar ilişkiye başladı." yönündeki ifadesini hatırlattı.

Sevgi G. ise olaydan sonra her ikisinin de olayı kendisine bu şekilde anlattıklarını söyledi

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Sanık Soner Yanıkoğlu’nun, "Çok pişmanım, ekleyecek bir şeyim yok.” sözleri üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.