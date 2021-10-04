Euro
10.3189
0.49%
Dolar
8.8716
0.18%
Altın
503.62
0.44%
Borsa
1.394
-0.51%
Bitcoin
426.296
2.57%
EXEN Coin
20.47
0.39%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Ankara’da, öldürdüğü eşine “ya benimsin ya kara toprağın” demiş

    Şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak isteyen eşini öldüren Soner Yanıkoğlu’nun, eşinin başına tüfek dayayıp, “Ya benimsin ya kara toprağın” dediği tespit edildi.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 18:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara’da, öldürdüğü eşine “ya benimsin ya kara toprağın” demiş

    Ankara’da Emine Yanıkoğlu (20), 17 yaşındayken, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Soner Yanıkoğlu (22) ile evlendikten sonra şiddet görmeye başladı.

    Evi terk eden kadın, babaevine döndü. 30 Temmuz’da kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, Emine Yanıkoğlu’nun eve dönmeyeceğini ve eşyalarını getirmesini istemesi üzerine evden ayrıldı.

    Kayınpederinin evine pompalı tüfek ile dönen Soner Yanıkoğlu, Emine Yanıkoğlu’nu öldürdü.

    Gözaltına alınan Soner Yanıkoğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİ

    Soner Yanıkoğlu'nun, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

    Duruşmada Emine Yanıkoğlu’nun babası Temel Durgar, annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

    Ayrıca, Emine Yanıkoğlu’nun arkadaşı Sevgi G. (17) tanık olarak dinlendi.

    Ankara’da, öldürdüğü eşine “ya benimsin ya kara toprağın” demiş #1

    “KISKANDIĞINDAN DOLAYI DÖVDÜĞÜNÜ BİLİYORUM”

    Sevgi G., emniyet ifadesinde ayrıntılı olarak anlattığı şeyleri hatırlamadığını söyleyerek, "Yalnızca iki tarafın bana anlattıklarını biliyorum. Hiçbir şeyi gözümle görmedim. Geçinemediklerini ve sürekli kavga ettiklerini biliyorum. Soner’in Emine’yi kıskandığından dolayı dövdüğünü biliyorum ama şahit olmadım.” ifadelerini kullandı.

    KAFASINA TÜFEK DAYADI

    Mahkeme Başkanı, Sevgi G.'ye emniyette verdiği, "2020 Ocak ayında Soner, Emine’nin kafasına tüfek dayamış, 'ya benimsin ya kara toprağın' diyerek Emine’nin kendisinden ayrılmamasını, ilişkilerinin devam etmesini söylemiş. Emine de korkudan dolayı o günden sonra tekrar ilişkiye başladı." yönündeki ifadesini hatırlattı.

    Sevgi G. ise olaydan sonra her ikisinin de olayı kendisine bu şekilde anlattıklarını söyledi

    TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

    Sanık Soner Yanıkoğlu’nun, "Çok pişmanım, ekleyecek bir şeyim yok.” sözleri üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Ankara’da, öldürdüğü eşine “ya benimsin ya kara toprağın” demiş #2

    Ankara’da, öldürdüğü eşine “ya benimsin ya kara toprağın” demiş #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir