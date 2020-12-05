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- Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini Sakarya'da yol kenarına attı
Ankara'da öldürdüğü eski nişanlısının cansız bedenini Sakarya'da yol kenarına attı
Barışmayı reddeden eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı öldüren Fatih A., İstanbul’da güvenlik güçlerine teslim olup cinayeti itiraf etti.
- İHA
- 05.12.2020 - 18:05
- Güncelleme : 05.12.2020 - 18:07
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde barışmak istediği eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı (40) öldüren Fatih A., bagaja koyduğu cesedi Sakarya'da yol kenarına attı.
POLİSE TESLİM OLDU
Aynı araçla İstanbul’a kadar giden katil, polise giderek cinayeti itiraf etti.
Ankara’da öldürdüğü eski nişanlısının cesedini, Sakarya’da yol kenarına attı
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İtiraf üzerine harekete geçen Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, otoyolun belirtilen bölgesinde arama çalışması yaptı. Aydın’ın cansız bedeni yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonunda Erenler ilçesi Horozlar mevkisinde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.