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    Ankara'da öldürülen baba ile kızı toprağa verildi

    Özel harekat polisinin öldürdüğü eşi ve kayınpederi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Talihsiz kadının sürekli şiddet gördüğü ve ölüm tehditleri aldığı belirlendi.
    • 22.10.2022 - 17:05
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    Ankara'da öldürülen baba ile kızı toprağa verildi

    Ankara’da özel harekat polisi olan Serkan Eke (45), dün Elmadağ ilçesi girişinde boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi eşi Eda Eke ve eşinin babası Yakup Ortaburun'un otomobilinin önünü kesti.

    Aralarında çıkan tartışma büyüyünce Serkan Eke, tabancayla eşi ve kayınpederini ateş ederek öldürdü.

    Özel harekat polisi cinayetlerin ardından da aynı silahla kendi hayatına son verdi.

    Sürekli ölümle tehdit ediyordu

    Bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Eda Eke'nin, şiddet nedeniyle boşanma davası açtığı, uzaklaştırma kararı aldırdığı polis memuru eşi Serkan Eke'nin, sürekli kendisini ölümle tehdit ettiği öğrenildi.

    Tehditler nedeniyle Eda Eke'yi babası Yakup Otaburun'un işe götürüp getirdiği, dünkü olayda da iş yerinden otomobille Ortaburun'un evine doğru gittikleri belirtildi.

    Ankara da öldürülen baba ile kızı toprağa verildi #1

    Cenazeler toprağa verildi

    Eda Eke ve babası Yakup Ortaburun için bugün öğle namazından ardından Gümüşhane Camii'nde cenaze namazı kılındı.

    Baba ve kızı namazın ardından Elmadağ Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Serkan Eke ise ikindi namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verilecek.

    Ankara da öldürülen baba ile kızı toprağa verildi #2


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