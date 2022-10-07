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    Ankara'da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı

    Çalıştığı duraktaki kahya tarafından bıçaklanarak öldürülen dolmuş şoförünün 10 yıl önce 24 yaşındaki polis memurunu tüfekle katlettiği belirlendi.
    • 07.10.2022 - 16:09
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    Ankara'da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı

    Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında kahya Gökhan A., yanındaki kadına laf attığını iddia ettiği dolmuş şoförü Şükrü Başyarar'a (50) tepki gösterdi.

    Çıkan tartışmada Başyarar, Gökhan A.'ya elindeki sopa ile vurdu.

    Gökhan A. ise üzerindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı bıçakladı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ağır yaralanan Başyarar, çağrılan ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre Başyarar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan Gökhan A. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Ankara da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı #1

    Polis memurunu öldürdü

    Şükrü Başyarar'ın, 10 yıl önce, 2012 yılının Ekim ayında polis memuru Samet Aysel'i (24) tüfekle öldürdüğü ortaya çıktı.

    Başyarar'ın, aracına çarparak kaçtığını iddia edip, evine gittiği kadının kardeşi olan Aysel'i, aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğü öğrenildi.

    2 ay önce yine cezaevinden çıktı

    'Cinsel saldırı', 'gasp', 'hırsızlık', 'kasten yaralama', 'cinayet' dahil 20 suçtan kaydı olan Başyarar'ın, 2012'de polis memurunu öldürdüğü olaydan 2 ay önce yine cezaevinden çıktığı belirtildi.

    Ankara da öldürülen dolmuş şoförü katil çıktı #2


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