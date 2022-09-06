Ankara'da öldürülen Gülsüm, ölümünden 1 hafta önce eşini şikayet etmiş

Boşanma aşamasındaki eşini öldüren Mehmet Kuyar'ın yargılanmasına başlanırken avukat, kadının öldürülmeden bir hafta önce uzaklaştırma ihlali yapan eşini savcılığa şikayet ettiğini söyledi.

Ankara'da 21 Şubat tarihinde, 1 kadın daha boşanma aşamasındaki eşinin kurbanı oldu.

Mehmet Kuyar (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın (29) çalıştığı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'na gitti.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, okulda tartıştığı Gülsüm Kuyar'ı 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan Mehmet Kuyar, 7 gün sonra polis tarafından yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Şüpheli için 16 yıl hapsi talep edildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Kuyar'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve öldürdükten sonra eşinin cep telefonu ve banka kartını alarak harcama yaptığı için 'hırsızlık', 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından da 16 yıl hapsi talep edildi.

"Avukat tutacak maddi gücüm yok, olsa da zaten avukat tutmayacağım"

Sanık Kuyar'ın, Ankara Batı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada Kuyar ile birlikte, Gülsüm Kuyar’ın annesi Fatma Acar, babası Hüseyin Acar ile çok sayıda avukat yer aldı.

Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi de katılma talebinde bulundu. Duruşmada sanık Mehmet Kuyar’a atanan Ankara 2 Nolu Baro avukatının da hazır olmadığı görüldü.

Sanığa avukat talebi sorulması üzerine Kuyar, "Avukat istemiyorum. Avukat tutacak maddi gücüm yok, olsa da zaten avukat tutmayacağım. Ayrıca avukat görevlendirilmesini de istemiyorum." dedi.

İHA'nın haberine göre; mahkeme sanığın avukatının olmadığı gerekçesiyle savunmasını bir sonraki celseye bıraktı.

"12 yıl boyunca kanımızı sömürdü, lanet olsun"

Davaya katılma talebinde bulunan Gülsüm Kuyar’ın annesi Fatma Acar ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Davaya katılmak istiyorum. Adaletin yerini bulmasını ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. 12 yıl boyunca kanımızı sömürdü. Lanet olsun" dedi.

Gülsüm Kuyar’ın babası Hüseyin Acar da katılma talebinde bulunarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Okul müdürü olayı anlattı

Duruşmada olay anında okulda bulunan temizlik görevlisi H.T. ve okul müdürü İ.Ö. de tanık olarak dinlendi.

Tanık H.T., kendisi okulda temizliği bitirdikten sonra sanığın okula gelerek Gülsüm'ü sorduğunu, daha sonra konuşmaya başladıklarını belirterek kendisinin bu sırada okuldan ayrıldığını ve telefonla durumu okul müdürüne haber verdiğini söyledi.

Okul Müdürü İ.Ö. de temizlik görevlisinin kendini aradıktan sonra okula gittiğini ve Gülsüm Kuyar’ı hizmetlilerin kullandığı odada kanlar içinde yerde yatarken bulduğunu söyledi.

"Ölüdrülmeden önce savcılığa şikayet etti"

Müşteki avukatı Onur Tatar ise, Gülsüm Kuyar’ın olaydan bir hafta önce uzaklaştırma ihlali yapan kocasını savcılığa şikayet ettiğini; ama savcılığın Gülsüm’ün ölümünden 1 gün sonra ihlal kararı verdiğini söyledi.

Tatar, ayrıca sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ve olaydan sonra 1 hafta boyunca kaçtığını hatırlatarak, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan da soruşturma yürütülmesini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tüm katılma taleplerini kabul ederek sanığın tutukluluk durumunun devamı karar verdi.

D uruşma ertelendi

Ayrıca mahkeme sanığa yeni bir avukat atanması için baroya yazı yazılmasına da karar vererek, duruşmayı erteledi.