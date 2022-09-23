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    Ankara’da öldürülen Tuğçe'nin katiline müebbet

    Başından vurularak öldürülün 27 yaşındaki genç kadının katili müebbet hapse çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen kadının ev arkadaşı ise de tahliye kararı çıktı.
    • 23.09.2022 - 17:33
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    Ankara’da öldürülen Tuğçe'nin katiline müebbet

    27 yaşındaki Tuğçe Mutlu, Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 30 Mayıs'ta ölü bulundu.

    Başından tabancayla vurulduğu belirlenen Mutlu'nun cesedinin yıkanıp, battaniyeye sarıldığı belirlendi.

    Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

    Katili otomobil tamircisi çıktı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Tuğçe Mutlu'yu öldürdüğü iddia edilen otomobil tamircisi Oğuzhan Karakaya (39), gözaltına alındı.

    Karakaya, sevgilisi Songül Saylam ile Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı olduğunu, ikisinin tartıştıklarını, tartışma sırasında Tuğçe'nin sevgilisine küfrettiğini, bunun üzerine sinirlendiğini ve yanındaki silahı çıkarıp ateş ettiğini söyledi.

    Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda Saylam da cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    Tutuklandılar

    Songül Saylam ise ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Oğuzhan Karakaya'nın kendisine melankolik ve saplantılı şekilde bağlı olduğunu, herhangi bir şey yapması için telkinde bulunmadığını iddia etti.

    Karakaya ve Saylam, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Savcılık, cinayet silahını Karakaya’ya verdiği saptanan suça sürüklenen çocuk B.F.Y. hakkında ayrı soruşturma açtı.

    Ankara’da öldürülen Tuğçe nin katiline müebbet #1

    Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava

    Soruşturma sonunda Oğuzhan Karakaya ve Songül Saylam hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, suça sürüklenen B.F.Y. hakkında da ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ankara 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Karakaya, Saylam ve tutuksuz sanık B.F.Y. ile taraf avukatları katıldı.

    Mahkeme heyeti, önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya söz verdi.

    ‘Her ne kadar olaydan haberi olmadığını söylese de…’

    Savcı, mütalaasını tekrarlayarak, cinayeti işlediğini itiraf eden Karakaya ile onu azmettirdiği iddiasıyla sevgilisi Saylam hakkında, ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis talep etti.

    Savcı, suça sürüklenen çocuk B.F.Y.’nin de her ne kadar olaydan haberi olmadığını söylese de tabancayı Karakaya’ya vermeden önce ve cinayetten sonra telefon görüşmelerinin olmasının olaydan haberi olduğunu ispatladığını belirterek, ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 15 yıla kadar hapsini istedi.

    Ankara’da öldürülen Tuğçe nin katiline müebbet #2

    Mahkeme kararını verdi

    Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Karakaya, cinayeti bir anlık öfke sonucu işlediğini, kendisini kimsenin azmettirmediğini söyledi.

    Sanık Saylam ise cinayetle hiçbir ilişkisinin olmadığını belirterek, beraat ve tahliyesini istedi.

    Suça sürüklenen çocuk B.F.Y. de beraatini talep etti.

    Katil müebbet aldı, kadın için tahliye kararı çıktı

    Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Karakaya’yı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

    Sanıklar Saylam ve B.F.Y'nin ise isnat edilen suçları işlediklerine yönelik delil bulunamadığından beraatlerine hükmedildi.

    DHA'nın haberine göre mahkeme, kararla birlikte sanık Saylam’ın tahliyesine de karar verdi.


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