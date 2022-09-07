Ankara'da ölü bulunan çocukla ilgili yeni gelişme

Keçiören'de cansız bedenine ulaşılan Rayyan Hassım'ın şüphelisinin, annesinin teyzesi Mine E. olduğu tespit edildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 3 yaşındaki Rayyan Hassım'ın cansız bedeni bulunmuştu.

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlatığı soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı.

Şüphelinin olay yerinden koşarak kaçtığı tespit edildi

Talihsiz çocuğun bulunduğu sokaktaki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Saat 04.00 sıralarında bir kadının, koşarak uzaklaştığı görüntülerden tespit edildi.

Kaçan kadının, Rayyan'ın annesinin teyzesi Mine E. olduğu belirlendi.

Zanlı çocuğu daha önce kaçırmıştı

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen kadının, akli dengesinin yerinde olmadığı da belirtildi. Mine E.'nin daha önce de çocuğu kaçırdığı, ailenin bu nedenle emniyete başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Hassım'ın zehirlendiği şüphesi ortaya atıldı

DHA'nın aktarımına göre, öte yandan Hassım'ın ölümünün zehirlenme kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine patoloji örneği alındığı ve ileri tetkik için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.