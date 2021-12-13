Ankara'da ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerinin önünde bulunan 1 metre yüksekliğindeki duvara çarptı. Kaza anı kameraya yansırken, 3 kişinin kurtulduğu anlar da görüntülerde yer aldı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde seyir halinde olan sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Otomobil, kaldırıma çıkıp, bir kafenin önünde bulunan yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvarı parçalayarak, iş yerinin camını kırdı.

Kaza sırasında duvarın üzerinde oturan Osman Aydın, Umut Okur ve Hamit Aslan, aracı son anda fark edip kaçarak kurtuldu.

KAZA ANBEAN KAMERADA

3 kişinin kaza sonrası yara almadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da, kazadan kıl payı kurtuldular VİDEO

“KIL PAYI KURTULDUK”

Kazadan son anda kurtulan Hamit Aslan, “Burada oturuyorduk, arabanın aniden üzerimize geldiğini gördük. Son anda kendimizi sağ tarafa attık. Bu yan yoldan araba çıktı önlerine herhalde panik yaptılar ve direksiyonu bu tarafa kırdılar. Kazadan sonra onlar da şoka girmişti. İş yerinde çok büyük masraf var. Ayrıca burada oturan vatandaşlar oluyordu; ama o an şans eseri kimse yoktu. Buralarda daha önce böyle bir kaza olmadı. Son anda kurtulduk. Televizyonlarda izliyorduk ancak bizim başımıza da geldi. Saniye ile kıl payı kurtulduk.” dedi.