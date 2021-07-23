Ankara’da Onur Alp Eker’in ölümüne ilişkin araştırma

Kaçan kurbanlığı bulmak için peşine düşen tıp öğrenicisi Onur Alp Eker’in cansız bedeni dere yatağında bulundu. Eker’in ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde Kurban Bayramı için dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) evine ziyarette bulunan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Alp Eker, ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkardı.

Kurbanlık koyunun elinden kaçması ile Eker, dağlık alana doğru hayvanın peşinden gitti.

Uzun süre haber alınamayınca Eker’i bulmak için 150’den fazla personel 2 gün boyunca arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Eker’in cansız bedeni, dere yatağında yüzüstü şekilde bulundu.

VÜCUDUNA ZARAR GELMEDİ

Eker’in ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği belirlendi.

CEP TELEFONU YANINDA

Eker’in cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

Adli Tıp'a getirilen Eker'in naaşı burada yapılacak otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ailenin adli tıp önündeki bekleyişi sürüyor.

"KAFA BÖLÜMÜNDE ÇÜRÜME MEYDANA GELMİŞTİ"

Dede Zühtü Erdoğan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR"

Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz."