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    Ankara’da ortağını öldüren zanlı yakalandı

    Para meselesi yüzünden çıkan tartışmanın ardından iş yerine otomobille giren ortağını öldüren zanlı, gözaltına alındı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 15:28
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    Ankara’da ortağını öldüren zanlı yakalandı

    Dün akşam saatlerinde Ankara'nın Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi'nde kafe işleten Murat Öztok (35) ile ortağı Hakan Tüfekçi (40) arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Öztok, tartışmanın ardından bindiği otomobilini kafeye sürdü.

    OTOMOBİLLE İÇERİ GİRDİ

    Murat Öztok, araçla kafenin duvarını yıkarak içeri girdi. Tüfekçi ise Öztok'a tabancayla ateş etti.

    Merminin isabet ettiği Öztok yaralanırken, Tüfekçi ise kaçtı.

    Ankara’da ortağını öldüren zanlı yakalandı #1

    HASTANEDE ÖLDÜ

    İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Etimesgut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztok, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Tüfekçi, gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alındı.

    GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

    Emniyetteki işlemleri devam eden Tüfekçi, ilk ifadesinde bir anlık öfkeyle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

    Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    Ankara’da ortağını öldüren zanlı yakalandı #2

    KAÇMA ANI DA KAMERADA

    Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Öztok'un otomobiline binip iş yerine sürdüğü, duvarı yıkarak içeri girdiği görüldü.

    Tüfekçi'nin iş yerinden çıkarak otomobille kaçma anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

    “UYARDIM 'SIKMA' DEDİM”

    İsmini vermek istemeyen görgü tanığı, “Adam bir anda araçla içeriye girdi. O sırada Hakan ağabey silahına davrandı. Yaralıyı arabadan çıkarmak için çok uğraştım. Ona ilk müdahaleyi ben yaptım; ama onu arabadan çıkaramadım. Araba içeri girdiğinde korktum. Ancak o esnada yapacak bir şey yoktu. Çok panik oldum, Hakan ağabeyi de uyardım 'sıkma' dedim.” diye konuştu.

    Ankara’da ortağını öldüren zanlı yakalandı #3

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