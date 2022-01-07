Köpekle boks yapar gibi çektiği videosu ile beğenileri toplayan EGO otobüs şoförü Yasef Demir, çeşitli kurumlardan topladığı yemekler ile 150 köpeğe baktığını söyledi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförlüğü yapan Yasef Demir’in, önceki gün, bir köpekle boks maçı yapıyormuş gibi oynadığı anların videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

15 yaşından beri çeşitli kurumlardan aldığı artık yemeklerle hem çalıştığı yerde hem de civar bölgelerdeki köpekleri beslediğini belirten Demir, “1 senedir buradayım. 15 yaşından beri köpekleri besliyorum. Eski bölgemizde ve bölgemizin arkasında bulunan tuz filosunun orada uzun süredir köpekleri beslemekteyiz. Dışarda olsun burada olsun, yardıma ihtiyacı olan köpeklere yardım ediyoruz. Yeri geliyor, veterinere götürüyoruz. Kemiklerle ve kurumlardan aldığımız yemeklerle onları beslemeye devam ediyoruz." dedi.

“ÇOK GÜZEL TEPKİLER ALDIM”

Önceki gün sosyal medyaya yüklediği ve köpekle boks maçı yapıyormuş görüntü veren videonun olumlu tepkiler aldığını belirten Demir, "Çok güzel tepkiler aldım. Biz o gün personel servisine çıkacaktık. Köpeğimiz üstümüze atlayıp duruyordu, zaten alışkanlığı var. Biz de bir video çekelim dedik, tepkiler de güzel geldi." ifadelerini kaydetti.

“150 KÖPEĞİMİZ VAR”

Köpekleri beslerken şoför arkadaşlarının da yardımcı olduğunu aktaran Demir, köpeklerin kendilerine alışkın olduklarını belirterek şunları söyledi:

"En alışık olanlar peşimden koşuyor zaten. Göreve giderken peşimden koşarlar, aracı tanıyorlar zaten, yemek geldi diyorlar. Devlet kurumlarından, Büyükşehir’den, Orman Bakanlığı’mızdan, yurtlardan aldığımız yemekleri karıştırıyoruz köpeklerimize veriyoruz. Her zaman kemik bulma şansımız olmuyor tabii ki diğer yemeklerle takviye ediyoruz. Zaten 100-150 tane köpeğimiz var yavrusuyla büyüğüyle, hepsine yetişmeye çalışıyoruz. 3-4 kişiyiz zaten bu işin içinde."

Ankara'da otobüs şoförü, topladığı yemeklerle 150 köpeğe bakıyor VİDEO

