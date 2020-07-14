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    Ankara'da otobüs şoförü yavaş gidince kavga çıktı

    Hareket halindeki belediye otobüsünün yavaş gitmesine neden olduğu öne sürülen kişi ile diğer yolcular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
    • DHA
    • 14.07.2020 - 05:18
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    Ankara'da otobüs şoförü yavaş gidince kavga çıktı

    Ankara'da Pazartesi günü akşam saatlerinde Sıhhiye-Eryaman seferini yapan 542 hat numaralı EGO otobüsünde meydana gelen olayda, yolculardan biri iddiaya göre; otobüsü hızlı kullandığı için şoföre tepki gösterdi.

    Otobüsü normal hızda kullandığını belirten sürücü ile itiraz eden yolcu arasında bir süre tartışma yaşandı.

    Bunun üzerine iddiaya göre sürücü, otobüsü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yaklaşık 30 kilometre hızda kullanmaya başladı.

    Diğer yolcular da otobüsün yavaşlamasına neden olan kişiye tepki gösterdi. Yolcular arasındaki bağrışmalar, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

    Ankara'da otobüs şoförü yavaş gidince kavga çıktı #1

    YOLCULARI BIRAKIP SEFERİNE DEVAM ETTİ

    4 yolcunun tekme ve yumruklarla birbirine girmesi üzerine sürücü, otobüsü Şaşmaz kavşağı yakınlarında durdurdu.

    Sürücü, kaldırım üzerinde kavga etmeye devam eden yolcuları bırakarak, seferine devam etti.

    Ankara'da otobüs şoförü yavaş gidince kavga çıktı VİDEO

    Ankara'da otobüs şoförü yavaş gidince kavga çıktı #2

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