Sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpıp alev alan otomobilde 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'den Ankara yönüne giden Fatih Temir yönetimindeki MXL1453 Almanya plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Ankara-Niğde Otoyolu Solakuşağı Mahallesi yakınında bariyere çarpıp, sürüklendi.

Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen kaza sırasında sürücü Temir (46), araçtan yola savruldu.

Otomobil alev aldı, 2 kişi sıkıştı

Otomobilde ise yangın çıktı.

Araçta bulunanlardan Erkan Temir (23), çevredekiler tarafından çıkarılırken, Beyza Yiğitol (20) ve İnci Nur Durmuş (18) ise otomobilde sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İki genç kız hayatını kaybetti

DHA’nın haberine göre yangın itfaiye tarafından söndürülürken; Beyza Yiğitol ve İnci Nur Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Erkan Temir ile Fatih Temir, ilk müdahalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Biri de hastanede can verdi

Erkan Temir, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Fatih Temir ise ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da otomobil bariyere çarpıp alev aldı VİDEO

