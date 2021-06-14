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- Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü
Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü
Seyir halindeki bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki çekiciye çarptı. Kaza sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
- 14.06.2021 - 17:31
- Güncelleme : 14.06.2021 - 17:47
Ankara-Eskişehir istikametinde seyir halinde olan sürücü İ. İ., Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yoldan çıkan araç, yan yolda park halinde bulunan çekicinin ön kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisi ile araç savruldu.
YARALI OLARAK ATLATTI
İ.İ.’nin kullandığı araçta bulunan E.İ. ve A.T.İ. olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü İ.İ. ile beraberindeki S.İ., kazayı yaralı olarak atlattı.
Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.