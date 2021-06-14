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    Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü

    Seyir halindeki bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki çekiciye çarptı. Kaza sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 14.06.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 17:47
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    Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü

    Ankara-Eskişehir istikametinde seyir halinde olan sürücü İ. İ., Polatlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

    Yoldan çıkan araç, yan yolda park halinde bulunan çekicinin ön kısmına çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile araç savruldu.

    YARALI OLARAK ATLATTI

    İ.İ.’nin kullandığı araçta bulunan E.İ. ve A.T.İ. olay yerinde hayatını kaybetti.

    Sürücü İ.İ. ile beraberindeki S.İ., kazayı yaralı olarak atlattı.

    Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü VİDEO

    Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü #2

    Ankara’da otomobil çekiciye çarptı: 2 ölü #3

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