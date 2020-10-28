Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobilin belediyeye ait çöp kamyonuna arkadan çarptığı kazada sürücü hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesi yönüne giden Doğan Demirci yönetimindeki 06 FLA 61 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi'ndeki kaldırım kenarında duran belediye çöp kamyonuna arkadan hızla çarptı.

Otomobilin kamyona ok gibi saplandığı kazada, sürücü Doğan Demirci araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPILACAK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Demircinin cansız bedeni itfaiye, ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.