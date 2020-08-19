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    Ankara'da bir otomobil dükkana girdi

    Altındağ ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir bambu malzemesi satan dükkana girdi. Şans eseri kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 01:17
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    Ankara'da bir otomobil dükkana girdi

    Ankara'nın Altındağ ilçesinde saat 20.34'te Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Ulus istikametine giden plakası tespit edilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak hızla yol kenarında bulunan bambu malzemesi satan dükkana daldı.

    Ankara da bir otomobil dükkana girdi #1

    DÜKKANDA KİMSE OLMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

    Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

    Dükkanda kimsenin olmaması olası bir faicayı önledi.

    Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken dükkanda hasar oluştu. Dükkanın güvenlik kameraları o anları saniye saniye kaydetti.

    Ankara'da bir otomobil dükkana girdi VİDEO

    Ankara da bir otomobil dükkana girdi #2

    Ankara da bir otomobil dükkana girdi #3

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