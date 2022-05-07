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- Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı
Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı
Otomobilin, taksi ile çarpışıp bir dükkanın duvarına çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- 07.05.2022 - 08:50
- Güncelleme : 07.05.2022 - 08:55
Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 AD 7503 plakalı otomobil, sola dönüş yaparken taksiyle çarpıştı.
Dükkana giriyordu
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek, dükkanın duvarına çarptı.
Kaza kamerada
Dün saat 20.00 sıralarında taksi ve otomobilin hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza VİDEO
DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.