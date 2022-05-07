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    Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı

    Otomobilin, taksi ile çarpışıp bir dükkanın duvarına çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 07.05.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 08:55
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    Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı

    Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 AD 7503 plakalı otomobil, sola dönüş yaparken taksiyle çarpıştı.

    Dükkana giriyordu

    Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek, dükkanın duvarına çarptı.

    Kaza kamerada

    Dün saat 20.00 sıralarında taksi ve otomobilin hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza VİDEO

    DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı #1

    Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı #2


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