Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı

Ankara’da otomobil ile taksi çarpıştı

Otomobilin, taksi ile çarpışıp bir dükkanın duvarına çarptığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara’nın Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Çekirge Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 AD 7503 plakalı otomobil, sola dönüş yaparken taksiyle çarpıştı.

Dükkana giriyordu

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki merdivenlerden düşerek, dükkanın duvarına çarptı.

Kaza kamerada

Dün saat 20.00 sıralarında taksi ve otomobilin hasar gördüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza VİDEO

DHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.