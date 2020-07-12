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- Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı
Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı
Kontrolden çıkan otobüs minibüse çarparak devrilirken, yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 12.07.2020 - 09:01
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Agah A.'nın kullandığı 34 NV 4909 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aynı yöndeki minibüse çarptı.
7 YARALI
Otomobil ve minibüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada otomobil sürücüsü Agah A. (33) ile Halime A. (31), Emine P. (35), Sude Ceren P. (12), Kaan P. (10) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.