Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı

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Kontrolden çıkan otobüs minibüse çarparak devrilirken, yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Agah A.'nın kullandığı 34 NV 4909 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aynı yöndeki minibüse çarptı.

7 YARALI

Otomobil ve minibüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada otomobil sürücüsü Agah A. (33) ile Halime A. (31), Emine P. (35), Sude Ceren P. (12), Kaan P. (10) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.