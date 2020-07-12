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    Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı

    Kontrolden çıkan otobüs minibüse çarparak devrilirken, yaralanan 7 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 09:01
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    Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı

    Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, Agah A.'nın kullandığı 34 NV 4909 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen aynı yöndeki minibüse çarptı.

    7 YARALI

    Otomobil ve minibüs çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada otomobil sürücüsü Agah A. (33) ile Halime A. (31), Emine P. (35), Sude Ceren P. (12), Kaan P. (10) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

    Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı #1

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı #2

    Ankara'da, otomobil minibüse çarptı: 7 yaralı #3

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