Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde, Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem yönetimindeki 34 NJ 8314 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

3 ÖLÜ 1 YARALI

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem (47) yaralanırken, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Gül Erdem, ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.