Euro
10.2761
-0.16%
Dolar
8.6913
0.31%
Altın
502.74
0.7%
Borsa
1.383
-0.72%
Bitcoin
296.214
1.19%
EXEN Coin
28.72
-1.87%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Ankara'da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı

    Kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yükseklikteki köprüden dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 18:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı

    Saat 15.00 sıralarında Ankara- Beypazarı yolunun 85'inci kilometresinde Gömleksiz Köprüsü üzerinde trafik kazası meydana geldi.

    Ankara'dan Beypazarı'na giden Bakır D. yönetimindeki 06 BSH 101 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden yaklaşık 10 metre aşağıdaki dere yatağına yuvarlandı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü Bakır D., annesi, kimliği belirlenemeyen 2 kadın ile 1 çocuk yaralandı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı görenler polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı #1

    Ankara da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı #2

    Ankara da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı #3

    Ankara da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı #4

    Ankara da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı #5

    Ankara da otomobil şarampole yuvarlananınca 5 kişi yaralandı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir