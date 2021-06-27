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    Ankara'da otomobil tıra çarptı: 3 ölü 1 yaralı

    Ankara'da otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 07:43
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    Ankara'da otomobil tıra çarptı: 3 ölü 1 yaralı

    Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikametinde, 06 AGA 234 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet S. (28), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Mustafa K. yönetimindeki 27 JF 496 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya döndü.

    3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobil içerisinde bulunan Sema B.(41), Ceyda K.(41) ve Gizem K.(27)'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALI

    Otomobil sürücüsü Ahmet S. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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    Tırın sürücüsü Mustafa K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaza nedeniyle Ankara Çevre Yolu Gölbaşı istikameti belli bir süre trafiğe kapatıldı.

    Emniyet, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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