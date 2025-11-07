Ankara’da otomobil, tıra çarptı: Aynı aileden 3 kişi can verdi

- Ankara'da kontrolünü kaybeden otomobil, park halindeki tıra çarptı.
- Kazada, aynı aileden anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri hayatını kaybetti.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Kazan Soda firmasına ait tırın çekicisine arkadan çarptı.
ANNE, BABA VE KIZLARI KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.
Kazada ağır yaralanan S.Y., eşi K.Y. ve 1 yaşındaki kızları L.Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen aile fertleri kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.