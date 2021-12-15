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    Ankara'da otomobil tünele düştü: 7 yaralı

    Mamak ilçesinde otomobilin 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düşmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 15.12.2021 - 01:47
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    Ankara'da otomobil tünele düştü: 7 yaralı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 23.00 sıralarında İskitler yönüne giden Yüksel K. yönetimindeki otomobil, sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.

    3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

    Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ankara da otomobil tünele düştü: 7 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

    Ankara da otomobil tünele düştü: 7 yaralı #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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