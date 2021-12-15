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- Ankara'da otomobil tünele düştü: 7 yaralı
Ankara'da otomobil tünele düştü: 7 yaralı
Mamak ilçesinde otomobilin 7 metre yüksekten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düşmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
- DHA
- 15.12.2021 - 01:47
Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 23.00 sıralarında İskitler yönüne giden Yüksel K. yönetimindeki otomobil, sürücünün bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sanarak, aracı oraya sürmesi üzerine otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.
3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI
Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza sonrası, otomobilin düştüğü bariyerdeki açıklığa işaretçiler yerleştirildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.