Ankara'da otomobilin çarptığı okul servisi devrildi: 6 çocuk yaralandı

Keçiören ilçesinde, okul servisi otomobilin çarpması sonucu yan devrildi. Kazada 6 çocuk yaralanırken, olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, saat 18.00 sıralarında okul çıkışı ilkokul öğrencilerini evlerine götüren servis minibüsüne bir otomobil yandan çarptı.

Servis minibüsü çarpmanın şiddetiyle yan devrilirken, otomobil sürücüsü aracı terk edip yaya olarak kaza yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

6 ÇOCUK YARALANDI

İlk belirlemeye göre, servis minibüsündeki 6 çocuk yaralandı. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ankara'da otomobilin çarptığı servis minibüsü devrildi VİDEO

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Otomobili bırakıp kaçan sürücü ise polis ekiplerinin çalışması ile yakalanarak gözaltına alındı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.