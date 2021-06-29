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    Ankara'da otomobilinin lastiğini değiştirirken maganda kurşunuyla öldü

    Aracını tamire götüren genç adam, vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 07:58
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 08:03
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    Ankara'da otomobilinin lastiğini değiştirirken maganda kurşunuyla öldü

    Ankara’nın Altındağ ilçesi Karacaolan Sokak'ta bulunan tamirhaneye aracının lastiğini değiştirmek için gelen 34 yaşındaki Erdem Ş.'nin vücuduna nereden açıldığı henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.

    Erdem Ş., arkadaşları tarafından ağır yaralı halde Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    KURTARILAMADI

    Yaralı Erdem Ş., buradan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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