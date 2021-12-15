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    Ankara'da otoyolda makas atarak giden sürücü, cezadan kaçamadı

    Ankara'da otoyolda makas atarak giden sürücü, cezadan kaçamadı

    Pursaklar ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 00:13
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    Trafikte tehlikeli hareketler yaparak, can güvenliğini tehdit eden bir sürücü daha cezadan kaçamadı

    TRAFİKTE MAKAS ATA ATA GİDİYORDU

    Ankara’nın Pursaklar ilçesi Esenboğa yolu üzerinde, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü.

    Yolcu otobüsüne de makas attığı tespit edilen şahsa, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

    EHLİYETİNE VE ARACINA EL KONULDU

    Sürücü belgesine el konulan sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

    Ankara'da otoyolda makas atarak giden sürücü, cezadan kaçamadı - Video

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