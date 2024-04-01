Ankara'da özel derste öğrencilerini istismar etti: 16 yıl hapis cezası istendi Ücretsiz özel ders verdiği öğrencilerine yönelik cinsel istismarda bulunan Türkçe öğretmenine, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 16 yıl hapis cezası talep edildi.

DHA

Ankara'da 2 öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen için istenen ceza belli oldu.

İlkokulda eğitim gören Somali uyruklu 4'üncü sınıf öğrencisi F.A.A., öğretmeni Hüseyin G.'nin özel bölgelerine dokunduğunu ileri sürerek durumu ailesine anlattı.

Kızın ablası A.A.A. da Hüseyin G.'nin, ücretsiz Türkçe dersi vermek için evlerine geldiğinde aynı şekilde özel bölgelerine dokunduğunu iddia etti.

Ailenin şikayetiyle gözaltına alınan Hüseyin G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 yıl hapis cezası talep edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonunda Hüseyin G. hakkında, iki kardeşe yönelik eylemleri nedeniyle, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 6 yıldan 16 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine yer verilen baba B.İ.M.A., Hüseyin G.'nin küçük kızının öğretmeni olduğunu, çocuklarına ücretsiz ders vermeyi teklif ettiğini, farklı günlerde eve gelerek çocuklarına ders verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayette bulundu.

Takdir etmek için dokunmuş

Suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin G. ise kızlarının Türkçesi zayıf olduğu için babanın özel ders talebinde bulunduğunu, mağdurlar dahil tüm öğrencilerine başarılarını takdir etmek için dokunduğunu iddia etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)