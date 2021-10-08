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    Ankara'da park halindeki araç yandı

    Akü kaynaklı olduğu düşünülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • AA
    • 08.10.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 18:10
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    Ankara'da park halindeki araç yandı

    Başkent Ankara'da park halindeki araç alevlere teslim oldu.

    Anıttepe Mahallesi Çatal Sokak'ta park halindeki 34 PL 3500 plakalı otomobilde yangın çıktı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Aracın aküsünden çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

    SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren otomobil sahibini, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri de vatandaşları aracın yanından uzaklaştırdı.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Ankara da park halindeki araç yandı #1

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