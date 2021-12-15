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- Ankara'da park halindeki tıra arkadan vuran şoför yaralandı
Ankara'da park halindeki tıra arkadan vuran şoför yaralandı
Mamak ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan vurması sonucu araç hurdaya döndü.
- İHA
- 15.12.2021 - 04:18
Ankara’nın Mamak ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.
PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI
Elmadağ yönüne giden S.S. yönetimindeki 06 GE 5299 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 06 DS 1257 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü S.S. kazayı hafif yaralanarak atlattı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.