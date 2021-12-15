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    Ankara'da park halindeki tıra arkadan vuran şoför yaralandı

    Mamak ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra arkadan vurması sonucu araç hurdaya döndü.
    • İHA
    • 15.12.2021 - 04:18
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    Ankara'da park halindeki tıra arkadan vuran şoför yaralandı

    Ankara’nın Mamak ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

    PARK HALİNDEKİ TIRA ARKADAN ÇARPTI

    Elmadağ yönüne giden S.S. yönetimindeki 06 GE 5299 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonu önünde park halindeki 06 DS 1257 plakalı tıra arkadan çarptı. Tırın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü S.S. kazayı hafif yaralanarak atlattı.

    İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

    Ankara da park halindeki tıra arkadan vuran şoför yaralandı #1

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