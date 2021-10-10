Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kadınla park yeri tartışmasına giren adam, büyüyen kavgadan kaçarken biri çocuk 2 kişiyi ezdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir adam ve kadın park yeri yüzünden tartışmaya başladı.

ARACIYLA ÇOCUĞU EZDİ

İkili tartışması vatandaşların da olaya dahil olması sonucunda kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir türlü sakinleştirilemeyen adam aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak isterken bu esnada aracıyla bir çocuğu ezdi.

Ankara'da park yeri kavgasında biri çocuk 2 kişi ezildi VİDEO

YEĞENİ İÇİN KOŞAN BAŞKA BİR KİŞİYE DE ÇARPTI

Yeğeninin ezildiğini gören bir başka kişiye o tarafa doğru koştuğu esnafa aynı araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle havaya fırlayan adam yere düşerek kafasını asfalta çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aracıyla 2 kişiyi ezen adam, olay yerinden hızla uzaklaştı. Hastane otoparkında gerçekleşen olaya, 112 ekipleri anında müdahale etti.

Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kafasını asfalta çarpan adamın ise beyin kanaması sonucu yoğun bakımda olduğu öğrenildi.