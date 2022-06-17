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    Ankara'da parkta yangın

    Yenimahalle ilçesinde bulunan parkta çıkan yangın, paniğe neden olurken, yangın, parkın bitişiğindeki camiye sıçramadan söndürüldü.
    • 17.06.2022 - 05:59
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 06:36
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    Ankara'da parkta yangın

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parktaki ağaçlık alanda yangın çıktı.

    Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

    Yangından etkilenen olmadı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahallede paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

    Ankara'da parkta yangın - VİDEO

    Ankara da parkta yangın #1

    Görgü tanığı, o anları anlattı

    DHA'nın haberine göre; parkta çıkan yangını gören mahalle sakinlerinden Muhammet Burak Say, "Park üzerinde dumanların yükseldiğini görünce nereden geldiğine baktım. İlerleyince çamların yandığını gördüm. Hemen 112'yi arayıp itfaiyeye haber verdim onlar da gelip müdahale etti" dedi.

    Ankara da parkta yangın #2

    Ankara da parkta yangın #3

     

    Ankara da parkta yangın #4

    Ankara da parkta yangın #5

    Ankara da parkta yangın #6


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