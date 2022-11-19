Ankara'da patronunu öldüren garsona 25 yıl ceza

Ortak olmak istediği gece kulübünün sahibini öldüren garson, takdir indirimi ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir gece kulübünde garson olarak çalışan Osman Özdemir (42), çalıştığı eğlence merkezine ortak olmak istedi ve patronu Şahmeran Gürbüz'e (43) 450 bin lira verdi.

Bir süre sonra ortaklıktan vazgeçen Gürbüz, Özdemir'i işten çıkartıp yüzde 25'lik hissesi için de 260 bin lira değerinde otomobil verdi.

Patronuna 9 el ateş etti

Parasının geri kalanını isteyen Özdemir, Gürbüz tarafından geçen yıl 18 Kasım’da Hacettepe Mahallesi'ndeki Hamamönü bölgesinde darbedildi.

Özdemir de bu sırada, belindeki tabancayı çıkarmaya çalışan Gürbüz'den önce davranarak patronuna 9 el ateş etti.

Gürbüz, olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Namusuma nasıl dil uzatırsın?”

Osman Özdemir'in, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması, Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savunmasında; Gürbüz'ün kendisini darbederken eşiyle ilgili de tehditler savurduğunu öne süren sanık Özdemir, "'Ekmeğimden ettin, namusuma nasıl dil uzatırsın' diye tepki gösterdim. Buna rağmen yumruklamaya devam etti. Sonra belindeki tabancayı çıkardığını fark ettim. Önce davranıp silahımı çıkartarak, eline doğru ateş ettim. 4-5 el ateş ettim diye düşünüyordum; ancak 9 el ateş etmişim. Amacım öldürmek değil, kendimi korumaktı." dedi.

25 yıl ceza aldı

DHA’nın haberine göre sanık ve tanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Osman Özdemir'e 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme daha sonra, sanığın suça konu eylemi icra etmesine sebebiyet veren olayın gelişimi ve yargılama sürecindeki saygılı, olumlu hal ve davranışlarını lehine "takdiri indirim" sebebi kabul edirek, cezayı 25 yıla düşürdü.