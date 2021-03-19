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    Ankara'da pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı

    Yanlış pedala basan kadın sürücü, 8 metrelik otopark duvarından uçarak yan binadaki otoparka düştü.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 17:13
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    Ankara'da pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı

    Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde pedalları karıştıran kadın sürücü, 8 metrelik otopark duvarından yan binanın otoparkına uçtu.

    Kontrolden çıkan araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

    KAZA ANI KAMERADA

    Ters dönen araçta sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

    Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    "GÜRÜLTÜ ÜZERİNE DIŞARIYA ÇIKTIK"

    Kazaya karışan iki araç perte çıkarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kazaya tanık olan bina görevlisi, "Evde gürültüyü duydum, gürültüyü duymam üzerine dışarıya çıktım. Arabanın kaza yaptığını gördüm. Yaralı arabanın içindeydi. Kurtulmak için müdahalede bulunduk. Yaralıyı arabadan çıkardık." dedi.

    Ankara da pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı #1

    Ankara da pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı #2

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