Ankara'da pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı

Ankara'da pedalları karıştıran sürücü kaza yaptı

Yanlış pedala basan kadın sürücü, 8 metrelik otopark duvarından uçarak yan binadaki otoparka düştü.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde pedalları karıştıran kadın sürücü, 8 metrelik otopark duvarından yan binanın otoparkına uçtu.

Kontrolden çıkan araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.

KAZA ANI KAMERADA

Ters dönen araçta sıkışan kadının yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"GÜRÜLTÜ ÜZERİNE DIŞARIYA ÇIKTIK"

Kazaya karışan iki araç perte çıkarak kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya tanık olan bina görevlisi, "Evde gürültüyü duydum, gürültüyü duymam üzerine dışarıya çıktım. Arabanın kaza yaptığını gördüm. Yaralı arabanın içindeydi. Kurtulmak için müdahalede bulunduk. Yaralıyı arabadan çıkardık." dedi.