Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, polisle birlikte baskın düzenlediği iş yerindeki 10 köpek, 6 kedi, 2 tavşan ve 1 papağana el koydu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet gösteren bir petshopa, ihbar üzerine baskın yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'nucu Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, hayvanların içeride havasız ve kötü koşullarda, derme çatma kafeslerde tutulduğu belirlendi.

19 HAYVANA EL KONULDU

İşletmede kötü şartlarda bakımları yapılan 6 kedi, 10 köpek, 2 tavşan ve 1 papağan, Mamak Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

İŞLETME SAHİBİNE PARA CEZASI

Tutanak tutulan iş yeri sahibi Ahmet K.'ye, 'hayvan bakım ve refahına uygun olmayan şartlar' nedeniyle hayvan başını 181 TL olmak üzere toplam 3 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce de işletmeye 13 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Ankara'da petshopa baskın: 19 hayvan barınağa teslim edildi ViDEO

"BU HAYVANLAR PELUŞ OYUNCAK DEĞİL"

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, bu tür hayvanların satın alınmamasını isteyerek "Ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla Ankara’da kaçak ve merdiven altı üretime son vereceğimize inanıyoruz. Bu hayvanları lütfen satın almayın ve ortam yaratmayın. Bu hayvanların perişan olmasına müsaade etmeyin, bunlar can taşıyor. Üretimlerin son bulması için sizlerin bu hayvanları satın almamanız gerekiyor. Bunlar mal değil, bunlar peluş oyuncak değil. Bunların her biri bir can taşıyor, lütfen fırsat vermeyin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kentte geçen hafta da bir apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye el konulmuştu.