Ankara'da pikap kamyonetin altına girdi: 1 yaralı Mamak ilçesinde kontrolden çıkan pikap, kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan pikap sürücüsünün durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İHA

Ankara'nın Mamak ilçesinde panik anları yaşandı.

Gökçeyurt Mahallesi'ndeki sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 68 DP 544 plakalı pikap, kırmızı ışıkta duran 06 DHY 393 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu kritik

Ağır yaralanan pikap sürücüsünün, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.